Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7112 руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7112 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,7799 руб. Было заключено 964 сделки. Объем торгов составил 4403,59 млн руб., что на 260% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,47 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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