Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,742 руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,742 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,85 руб., максимальный - 77,4725 руб. Было заключено 29783 сделки. Объем торгов составил 83023,36 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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