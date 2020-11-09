Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5054 руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5054 руб.

Минимальный курс евро составил 91,175 руб., максимальный - 92,455 руб. Было заключено 4733 сделки. Объем торгов составил 20256,01 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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