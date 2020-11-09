ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 ноября в размере 76,9515 руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 76,9515 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,60 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46479,693 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1249,860 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 92,13 пункта (3,182%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2987,75 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 11326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7535 руб. Минимальный курс евро составил 89,7625 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,7625 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9529 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5106 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7112 руб. Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,7799... Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,7799... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся уверенным ростом, и завершил понедельник существенным взлетом индикаторов. Европейские фондовые рынки активно повышались весь день, прибавляли в моменте 5,6-8,6%. Европейские фондовые рынки активно повышались весь день, прибавляли в моменте 5,6-8,6%. Фондовая Азия завершила торги уверенным ростом, индекс Nikkei... Фондовая Азия завершила торги уверенным ростом, индекс Nikkei... читать дальше

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За неделею со 2 по 8 ноября оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке, в основном районе промысла этой рыбы, повысились на 13,9% - до 82 рублей за 1 кг, сообщает Росрыболовство. Это произошло на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка и активного... Это произошло на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка и активного... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в понедельник, достигнув рекордных сессионных максимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:34 мск поднялся на 1210,9 пункта (4,28%) и составил 29534,30 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:34 мск поднялся на 1210,9 пункта (4,28%) и составил 29534,30 пункта. Nasdaq Composite прибавил... Nasdaq Composite прибавил... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, приводящий более сотни законодательных актов в соответствие с принятым летом 2020 года законом о госконтроле. Документ направлен на продолжение реформы системы контрольной деятельности и исключает дублирование полномочий надзорных... читать дальше

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В октябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось по итогам второго месяца подряд и обновило рекордный минимум, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1016... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1016... читать дальше

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В октябре рост потребительских цен на Украине ускорился до 1% с 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% - в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник. В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом... В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом... читать дальше

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Министерство финансов Нижегородской области планирует 24 ноября начать размещение выпуска облигаций серии 35015 со сроком обращения 5,5 лет объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте министерства. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная... Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная... читать дальше

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По итогам текущего года потребление стали со стороны автомобилестроительной отрасли РФ сократится на 21%, что станет наиболее существенным падением среди основных отраслей-потребителей стальной продукции. При этом в целом по итогам года сокращение объемов потребления стали на... читать дальше

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной промышленности, сообщила пресс-служба кабинета министров. В документ вошли инициативы со сроком исполнения до конца 2024 года,... В документ вошли инициативы со сроком исполнения до конца 2024 года,... читать дальше

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В будущем году вино в России подорожает из-за недобора винограда и отсутствия нормальной системы сбыта продукции малых производителей. В то же время может увеличиться импорт вина, причем такого, которое раньше ввозилось наливом, прогнозируют эксперты, принявшие участие в сессии... читать дальше

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Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в октябре увеличились на 8% в годовом выражении - до 1,992 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). Подъем был отмечен по итогам 4-го месяца... Подъем был отмечен по итогам 4-го месяца... читать дальше

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