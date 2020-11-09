Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7388 руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7388 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3601 руб., максимальный - 11,7833 руб. Было заключено 49 сделок. Объем торгов составил 277,38 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7449 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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