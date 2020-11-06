Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,6017 руб.

6 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,6017 руб.

Минимальный курс евро составил 91,0675 руб., максимальный - 92,09 руб. Было заключено 4635 сделок. Объем торгов составил 18627,48 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,995 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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