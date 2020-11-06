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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 ноября в размере 77,1875 руб.
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06 ноября 2020 года 12:51

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 ноября в размере 77,1875 руб.

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6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 77,1875 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 126,84 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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