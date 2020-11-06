Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 103,9 млрд руб.

6 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 103,9 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,23 пункта (1,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2895,62 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45229,833 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,346 млрд руб., или на...

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Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-04R-P номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 80,46% выпуска на 4 млрд 22,981 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 5 октября за один час, ориентир ставки... Сбор заявок на выпуск прошел 5 октября за один час, ориентир ставки... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8786 руб. Минимальный курс евро составил 91,08 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,08 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4701 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7111 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6381 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,6381 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в минусе, перешел в зеленую зону на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок после ралли на ожиданиях итогов президентских и парламентских выборов в США, подведение которых грозит затянуться на неопределенный срок. Поддержку индексу... читать дальше

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Американская Walmart Inc., крупнейшая в мире компания розничной торговли, продает бизнес в Аргентине Grupo de Narvaez. По итогам сделки Walmart зафиксирует убыток после выплаты налогов примерно в $1 млрд. Это обусловлено, в основном, "накопленными убытками от пересчета курса... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты выкупило 528 тыс. 525 облигаций серии БО-06 и 2 млн 322,228 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании. Объем каждого из выпусков составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким... Объем каждого из выпусков составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким... читать дальше

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Сбербанк России разместил 13,05% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-335R на 130,496 млн рублей, 85,88% выпуска серии ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-341R на 1 млрд 288,225 млн рублей, 78,94% выпуска серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-342R на 1 млрд 184,026 млн... читать дальше

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Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще неделю, о пике говорить рано, заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю", - сказал Горелов... читать дальше

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Акции "ФосАгро" вечером в пятницу обновили максимум с января 2017 года на новостях о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 3-й квартал. На "Московской бирже" акции "ФосАгро" к 17:35 мск подорожали до 2938 рублей (+4,1%),... На "Московской бирже" акции "ФосАгро" к 17:35 мск подорожали до 2938 рублей (+4,1%),... читать дальше

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Рынок акций США в пятницу снижается, однако его недельный рост может стать максимальным с апреля. В четверг фондовый рынок США продолжил послевыборное ралли. Индикатор Dow Jones и S&P 500 поднялись на 1,95%, Nasdaq вырос на 2,59%. С начала недели Dow Jones и S&P 500... В четверг фондовый рынок США продолжил послевыборное ралли. Индикатор Dow Jones и S&P 500 поднялись на 1,95%, Nasdaq вырос на 2,59%. С начала недели Dow Jones и S&P 500... читать дальше

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овет директоров НГК "Славнефть" утвердил вторую программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на... читать дальше

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ООО "О'Кей" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 27 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере... Сбор заявок прошел 27 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз по международной и национальной шкале - "стабильный", говорится в... читать дальше

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