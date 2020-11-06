06 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Сентябрь 2020
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Сентябрь 2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Сентябрь 2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Октябрь 2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Октябрь 2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Сентябрь 2020
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Октябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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06 ноября 2020 года 09:42
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 103,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 ноября 2020 года 09:42
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-535 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:38
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно большинства основных мировых валют.
Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут окончательных результатов президентских выборов в США. По последним данным, кандидат... читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 ноября составили по Российской Федерации 1942,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1790 млрд руб.
На начало... читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:18
Министерство юстиции США в четверг подало антимонопольный иск в федеральный суд Северной Калифорнии, оспаривающий запланированное приобретение Visa Inc. финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд.
В нем утверждается, что сделка позволит Visa незаконно... читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:09
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу, инвесторы продолжают ждать итоговых результатов выборов в США.
В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для... читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:00
Американская компания Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, зафиксировала квартальный убыток в размере $1,09 млрд, или $0,62 на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $0,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные... читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:42
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 3 ближайших года Москва может привлечь в виде займов более 700 млрд рублей, что является самым большим объемом за всю историю города.
"Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов от... читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:32
Американские фондовые индикаторы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 542,52 пункта (1,95%) и составил... читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1460,01 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $29,07 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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06 ноября 2020 года 08:26
Федеральная резервная система (ФРС) США, двухдневное заседание руководства которой завершилось вчера, не стала менять денежно-кредитную политику и заявила о продолжающемся восстановлении экономики страны.
Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне... читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:22
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер.
В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По... читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:19
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 48 млн 625 тыс. 84, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета, к 8:00 мск во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1... читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:15
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, завершив торги на двухнедельных максимумах, несмотря на отсутствие окончательных результатов президентских выборов в США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся... читать дальше
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