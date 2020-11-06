ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,4559 руб.

6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 78,4559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 154,47 коп.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 103,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-535 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно большинства основных мировых валют. Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут окончательных результатов президентских выборов в США. По последним данным, кандидат... Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут окончательных результатов президентских выборов в США. По последним данным, кандидат... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 ноября составили по Российской Федерации 1942,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1790 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Министерство юстиции США в четверг подало антимонопольный иск в федеральный суд Северной Калифорнии, оспаривающий запланированное приобретение Visa Inc. финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд. В нем утверждается, что сделка позволит Visa незаконно... В нем утверждается, что сделка позволит Visa незаконно... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу, инвесторы продолжают ждать итоговых результатов выборов в США. В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для... В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для... читать дальше

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Американская компания Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, зафиксировала квартальный убыток в размере $1,09 млрд, или $0,62 на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $0,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 3 ближайших года Москва может привлечь в виде займов более 700 млрд рублей, что является самым большим объемом за всю историю города. "Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов от... "Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов от... читать дальше

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Американские фондовые индикаторы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 542,52 пункта (1,95%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 542,52 пункта (1,95%) и составил... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1460,01 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $29,07 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Федеральная резервная система (ФРС) США, двухдневное заседание руководства которой завершилось вчера, не стала менять денежно-кредитную политику и заявила о продолжающемся восстановлении экономики страны. Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне... Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер. В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По... В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 48 млн 625 тыс. 84, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета, к 8:00 мск во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1... По данным университета, к 8:00 мск во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, завершив торги на двухнедельных максимумах, несмотря на отсутствие окончательных результатов президентских выборов в США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся... читать дальше

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