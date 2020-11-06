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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,4559 руб.
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Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году
Экономика РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее ожиданий, но в 4-м квартале восстановление будет уже медленнее прогнозов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
 
ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС
Банк России обсуждает с участниками рынка концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета - образовательного (ИИС-О), который предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде...
 
Россияне берут ипотеку в рекордных объемах
В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца и достигнуть 550 млрд руб. Как сообщили "Коммерсанту" в опрошенных крупнейших ипотечных банках, в октябре показатели сентября были улучшены. По...
 
Минфин может подключиться к унификации торгов госимуществом
В правительстве РФ возобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом - при этом разработанные Минэкономразвития и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента (ГПУ), которое усомнилось в возможности...
 
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06 ноября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,4559 руб.

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6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 78,4559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 154,47 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
06 ноября 2020 года 09:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 103,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 103,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 ноября 2020 года 09:42
ВТБ разместит 9 ноября однодневные бонды серии КС-3-535 на 50 млрд рублей
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-535 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:38
Доллар дорожает в парах с евро и иеной
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно большинства основных мировых валют.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут окончательных результатов президентских выборов в США. По последним данным, кандидат...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1942,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1475,74 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 ноября составили по Российской Федерации 1942,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1790 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:18
Минюст США хочет заблокировать покупку Visa компании Plaid
Министерство юстиции США в четверг подало антимонопольный иск в федеральный суд Северной Калифорнии, оспаривающий запланированное приобретение Visa Inc. финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд.

В нем утверждается, что сделка позволит Visa незаконно...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:09
Рынки акций АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу, инвесторы продолжают ждать итоговых результатов выборов в США.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 09:00
Квартальный убыток Uber превысил $1 млрд
Американская компания Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, зафиксировала квартальный убыток в размере $1,09 млрд, или $0,62 на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $0,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:42
Собянин: Москва за 3 года может привлечь в виде займов более 700 млрд руб.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 3 ближайших года Москва может привлечь в виде займов более 700 млрд рублей, что является самым большим объемом за всю историю города.

"Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов от...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:32
Американский рынок акций продолжил послевыборное ралли
Американские фондовые индикаторы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 542,52 пункта (1,95%) и составил...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1460,01 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1460,01 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $29,07 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $29,07 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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06 ноября 2020 года 08:26
Федрезерв не стал менять ДКП, заявил о продолжающемся восстановлении экономики СЩА
Федеральная резервная система (ФРС) США, двухдневное заседание руководства которой завершилось вчера, не стала менять денежно-кредитную политику и заявила о продолжающемся восстановлении экономики страны.

Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:22
Нефтяные цны продолжают демонстрировать понижательный тренд на фоне ухудшения перспектив спроса
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер.

В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. По...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:19
Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 49 млн
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 48 млн 625 тыс. 84, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, к 8:00 мск во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1...    читать дальше
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06 ноября 2020 года 08:15
Европейские рынки акций закрылись на позитиве
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, завершив торги на двухнедельных максимумах, несмотря на отсутствие окончательных результатов президентских выборов в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся...    читать дальше
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