Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8369 руб.

5 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8369 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8066 руб., максимальный - 11,9499 руб. Было заключено 38 сделок. Объем торгов составил 232,32 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8261 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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