ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 80,0006 руб., курс евро - 93,3447 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 93,3447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,23 коп.

5 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 80,0006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,43 коп.

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Потребительские цены на бензин в России с 26 октября по 1 ноября 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе с 19 по 25 октября цены также не... На предыдущей неделе с 19 по 25 октября цены также не... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 27 октября по 2 ноября 2020 г. повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На четырех предыдущих неделях инфляция также составляла 0,1%. С начала ноября инфляция составила 0%, с начала года -... С начала ноября инфляция составила 0%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг хорошим восходящим импульсом на фоне ралли внешних фондовых площадок и нефти в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций... В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Стоимость ипотечного кредитования в США в двенадцатый раз с начала текущего года опустилась до исторического минимума, при этом она остается ниже 3% годовых пятнадцать недель подряд. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,78% по... Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,78% по... читать дальше

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Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в октябре 2020 года составил 20,3 тонны на $1,4 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Октябрь стал 11-м подряд месяцем роста объема золота в ETF, хотя, отмечает WGC, месячная динамика была... Октябрь стал 11-м подряд месяцем роста объема золота в ETF, хотя, отмечает WGC, месячная динамика была... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ указала на риски для российской экономики от формирования картелей, целью которых являлся бы незаконный обмен "большими данными" и допускает в перспективе введение запрета на подобные действия. "Современный мир меняется... "Современный мир меняется... читать дальше

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За первые 9 месяцев текущего года число дел о картелях, возбужденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России сократилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 41,1%, до 203 дел, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулятора по борьбе с... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Липецкой области и ее облигаций на уровне "АА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг Липецкой области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при... "Кредитный рейтинг Липецкой области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при... читать дальше

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Розничные инвесторы в октябре 2020 года вложили в российские акции на "Московской бирже" рекордные 73,7 млрд рублей, что на 14% больше, чем в сентябре, следует из сообщения биржи. Наибольший приток произошел на неделе с 26 по 30 октября, он составил 25,1 млрд рублей. С... Наибольший приток произошел на неделе с 26 по 30 октября, он составил 25,1 млрд рублей. С... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в четверг. Индикаторы демонстрируют рост четвертую сессию подряд. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск поднялся на 467,66 пункта (1,68%) и составил 28315,32... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск поднялся на 467,66 пункта (1,68%) и составил 28315,32... читать дальше

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Меры господдержки спроса в автопроме, расширенные в 2020 году на фоне пандемии, простимулировали продажу каждого четвертого автомобиля "АвтоВАЗа". Как сообщил Минпромторг, в текущем году на льготные автокредиты в РФ было выделено 16,4 млрд руб. субсидий, на льготный... Как сообщил Минпромторг, в текущем году на льготные автокредиты в РФ было выделено 16,4 млрд руб. субсидий, на льготный... читать дальше

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Рост мировых цен на продовольствие в октябре по сравнению с сентябрем составил 3,1%, следует из ежемесячного обзора ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). В сентябре темпы были ниже - 2,9%. В сентябре темпы были ниже - 2,9%. Индекс продовольственных цен ФАО в октябре... Индекс продовольственных цен ФАО в октябре... читать дальше

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Программы господдержки спроса в автопроме, на которые в 2020 году в РФ было выделено более 28,1 млрд рублей, простимулировали продажу 220,5 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге. По состоянию на 25 октября 2020 года 172,35 тыс. машин продано по... По состоянию на 25 октября 2020 года 172,35 тыс. машин продано по... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9838 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,3125 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,3125 руб.,... читать дальше

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На этой неделе в Москве, отмечается рост выявляемости COVID-19 и госпитализации больных. Однако столичные власти пока не планируют вводить локдаун в столице, система здравоохранения справляется с нагрузкой. "Мы пока не предполагаем это делать (вводить локдаун),... "Мы пока не предполагаем это делать (вводить локдаун),... читать дальше

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Экономика Европейского союза пережила серьезный шок в первой половине года, резко начала восстанавливаться в третьем квартале, но дальнейшее выполнение планов восстановления прервано второй волной пандемии COVID-19, заявили в четверг в Еврокомиссии. "После самой... "После самой... читать дальше

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