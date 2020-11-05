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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 80,0006 руб., курс евро - 93,3447 руб.
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Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году
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Россияне берут ипотеку в рекордных объемах
В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца и достигнуть 550 млрд руб. Как сообщили "Коммерсанту" в опрошенных крупнейших ипотечных банках, в октябре показатели сентября были улучшены. По...
 
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В правительстве РФ возобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом - при этом разработанные Минэкономразвития и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента (ГПУ), которое усомнилось в возможности...
 
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05 ноября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 80,0006 руб., курс евро - 93,3447 руб.

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5 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 80,0006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,43 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 93,3447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,23 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
05 ноября 2020 года 19:02
Потребительские цены на бензин за неделю не изменились - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 26 октября по 1 ноября 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На предыдущей неделе с 19 по 25 октября цены также не...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 19:00
Недельная инфляция закрепилась на уровне 0,1% - Росстат
Потребительские цены в РФ за неделю с 27 октября по 2 ноября 2020 г. повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На четырех предыдущих неделях инфляция также составляла 0,1%.

С начала ноября инфляция составила 0%, с начала года -...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:54
Рынок российских акций завершил торги взлетом индексов на 2,7-5,7%
Рынок акций РФ завершил торги в четверг хорошим восходящим импульсом на фоне ралли внешних фондовых площадок и нефти в ожидании подведения итогов прошедших президентских и парламентских выборов в США.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:49
Ипотечные ставки в США обновили очередной исторический минимум
Стоимость ипотечного кредитования в США в двенадцатый раз с начала текущего года опустилась до исторического минимума, при этом она остается ниже 3% годовых пятнадцать недель подряд.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 2,78% по...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:41
Октябрь стал 11-м подряд месяцем роста объема золота в ETF
Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в октябре 2020 года составил 20,3 тонны на $1,4 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Октябрь стал 11-м подряд месяцем роста объема золота в ETF, хотя, отмечает WGC, месячная динамика была...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:34
ФАС допускает введение запрета на картели с целью незаконного обмена big data
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ указала на риски для российской экономики от формирования картелей, целью которых являлся бы незаконный обмен "большими данными" и допускает в перспективе введение запрета на подобные действия.

"Современный мир меняется...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:27
По оценкам ФАС, число картельных дел в условиях пандемии сократилось на 40%
За первые 9 месяцев текущего года число дел о картелях, возбужденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России сократилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 41,1%, до 203 дел, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулятора по борьбе с...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:17
АКРА подтвердило рейтинг Липецкой области и ее облигаций "АА(RU)" со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Липецкой области и ее облигаций на уровне "АА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА.

"Кредитный рейтинг Липецкой области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:16
В октябре частные инвесторы увеличили вложения в российские акции на "Мосбирже" на 14%
Розничные инвесторы в октябре 2020 года вложили в российские акции на "Московской бирже" рекордные 73,7 млрд рублей, что на 14% больше, чем в сентябре, следует из сообщения биржи.

Наибольший приток произошел на неделе с 26 по 30 октября, он составил 25,1 млрд рублей. С...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 18:04
Фондовый рынок США продолжает раллировать
Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в четверг. Индикаторы демонстрируют рост четвертую сессию подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск поднялся на 467,66 пункта (1,68%) и составил 28315,32...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 17:56
В текущем году благодаря господдержке был продан каждый четвертый автомобиль "АвтоВАЗа"
Меры господдержки спроса в автопроме, расширенные в 2020 году на фоне пандемии, простимулировали продажу каждого четвертого автомобиля "АвтоВАЗа".

Как сообщил Минпромторг, в текущем году на льготные автокредиты в РФ было выделено 16,4 млрд руб. субсидий, на льготный...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 17:47
В октябре рост мировых цен на некоторые виды продовольствия ускорился - ФАО
Рост мировых цен на продовольствие в октябре по сравнению с сентябрем составил 3,1%, следует из ежемесячного обзора ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В сентябре темпы были ниже - 2,9%.

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 17:39
Программы господдержки спроса в автопроме уже простимулировали в этом году продажу 220,5 тыс. автомобилей
Программы господдержки спроса в автопроме, на которые в 2020 году в РФ было выделено более 28,1 млрд рублей, простимулировали продажу 220,5 тыс. автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

По состоянию на 25 октября 2020 года 172,35 тыс. машин продано по...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,9838 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9838 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,3125 руб.,...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 17:22
Планов вводить локдаун в Москве пока нет - Собянин
На этой неделе в Москве, отмечается рост выявляемости COVID-19 и госпитализации больных. Однако столичные власти пока не планируют вводить локдаун в столице, система здравоохранения справляется с нагрузкой.

"Мы пока не предполагаем это делать (вводить локдаун),...    читать дальше
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05 ноября 2020 года 17:14
Восстановление экономики ЕС прервано, отмечают в ЕК
Экономика Европейского союза пережила серьезный шок в первой половине года, резко начала восстанавливаться в третьем квартале, но дальнейшее выполнение планов восстановления прервано второй волной пандемии COVID-19, заявили в четверг в Еврокомиссии.

"После самой...    читать дальше
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