Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9079 руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9079 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,855 руб., максимальный - 12,015 руб. Было заключено 403 сделки. Объем торгов составил 509,84 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8675 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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