Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,7362 руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7362 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,135 руб., максимальный - 80,38 руб. Было заключено 18189 сделок. Объем торгов составил 57897,16 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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