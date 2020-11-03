Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2504 руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,2504 руб.

Минимальный курс евро составил 92,76 руб., максимальный - 93,7075 руб. Было заключено 4188 сделок. Объем торгов составил 16355,57 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,8 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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