Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9699 руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9699 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9001 руб., максимальный - 12,0199 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 320,29 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9839 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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