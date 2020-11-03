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ООО "ИТК "Оптима" полностью разместило облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 4 года размещался по открытой подписке. Выпуск сроком обращения 4 года размещался по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5917 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,1305 руб. Минимальный курс евро составил 92,68 руб.,... Минимальный курс евро составил 92,68 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9079 руб. Минимальный курс юаня составил 11,855 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,855 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6525 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне общемирового роста фондовых площадок и нефти. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона укрепились во вторник, последовав за динамикой американского фондового рынка в понедельник (Япония не работает,... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона укрепились во вторник, последовав за динамикой американского фондового рынка в понедельник (Япония не работает,... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К279 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 7,12% выпуска на 1,423 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,98% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,98% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 12,90% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER-asn_PRT-4Y-001Р-334R на 257,974 млн рублей номинальным объемом 2,5 млрд рублей, 6,24% выпуска серии ИОС-SPX-CNDR-18M-001Р-347R на 93,615 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей и... читать дальше

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Заказы промышленных предприятий США в сентябре увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение на 1%. Подъем показателя продолжается пять... Подъем показателя продолжается пять... читать дальше

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Предложение Минсельхоза РФ о продлении на 2021 год отмены госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО) и предназначенными в том числе для ввоза в страну, не находит консолидированной оценки среди ведомств и представителей бизнеса.... читать дальше

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Азиатские компании и правительства выходят на международные рынки облигаций с рекордной скоростью - заемщики в регионе спешат воспользоваться спросом со стороны инвесторов, жаждущих доходности, пишет газета Financial Times. С начала текущего года эмитенты в странах... С начала текущего года эмитенты в странах... читать дальше

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Россия должна сохранять лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, постоянно подтверждать уникальность своего ледового флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие... "Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие... читать дальше

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Нефть продолжает уверенно дорожать на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти. В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний... В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний... читать дальше

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"Московская биржа" в связи с выявленной ошибкой в работе торговой системы с 3 по 6 ноября включительно ограничивает подачу рыночных и лимитных заявок в аукцион закрытия в течение основной торговой сессии на рынке акций, говорится в сообщении биржи. При этом участники... При этом участники... читать дальше

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Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в октябре 2020 года вырос на 24,2% по сравнению с октябрем прошлого года и составил 89,7 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в этом году было на один меньше, чем в прошлом (22 против 23 в октябре... читать дальше

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Цены на золото продолжают повышаться на фоне неопределенности с итогами президентских выборов в США, а также в ожидании заседания Федеральной резервной системы. Декабрьские контракты на золото на бирже Comex подорожали на 0,8% - до $1908,3 за унцию. Днем ранее их... Декабрьские контракты на золото на бирже Comex подорожали на 0,8% - до $1908,3 за унцию. Днем ранее их... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются на фоне надежд на однозначные итоги выборов президента США. Накануне американский рынок акций завершил торги в плюсе, частично отыграв потери прошлой недели. Значение индекса Dow Jones увеличилось на 1,6%, S&P 500 - на 1,23%. Nasdaq вырос... читать дальше

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