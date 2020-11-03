03 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2020
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Сентябрь 2020
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03 ноября 2020 года 19:26
ООО "ИТК "Оптима" полностью разместило облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск сроком обращения 4 года размещался по открытой подписке.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, купоны... читать дальше
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03 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5917 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,1305 руб.
Минимальный курс евро составил 92,68 руб.,... читать дальше
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03 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9079 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,855 руб., максимальный -... читать дальше
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03 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6525 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне общемирового роста фондовых площадок и нефти.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона укрепились во вторник, последовав за динамикой американского фондового рынка в понедельник (Япония не работает,... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:52
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К279 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 7,12% выпуска на 1,423 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Ставка купона установлена в размере 3,98% годовых.
Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:51
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 12,90% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER-asn_PRT-4Y-001Р-334R на 257,974 млн рублей номинальным объемом 2,5 млрд рублей, 6,24% выпуска серии ИОС-SPX-CNDR-18M-001Р-347R на 93,615 млн рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей и... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:51
Заказы промышленных предприятий США в сентябре увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение на 1%.
Подъем показателя продолжается пять... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:46
Предложение Минсельхоза РФ о продлении на 2021 год отмены госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО) и предназначенными в том числе для ввоза в страну, не находит консолидированной оценки среди ведомств и представителей бизнеса.... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:38
Азиатские компании и правительства выходят на международные рынки облигаций с рекордной скоростью - заемщики в регионе спешат воспользоваться спросом со стороны инвесторов, жаждущих доходности, пишет газета Financial Times.
С начала текущего года эмитенты в странах... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:31
Россия должна сохранять лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, постоянно подтверждать уникальность своего ледового флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:23
Нефть продолжает уверенно дорожать на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.
В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:16
"Московская биржа" в связи с выявленной ошибкой в работе торговой системы с 3 по 6 ноября включительно ограничивает подачу рыночных и лимитных заявок в аукцион закрытия в течение основной торговой сессии на рынке акций, говорится в сообщении биржи.
При этом участники... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:11
Общий объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в октябре 2020 года вырос на 24,2% по сравнению с октябрем прошлого года и составил 89,7 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Количество торговых дней в этом году было на один меньше, чем в прошлом (22 против 23 в октябре... читать дальше
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03 ноября 2020 года 18:04
Цены на золото продолжают повышаться на фоне неопределенности с итогами президентских выборов в США, а также в ожидании заседания Федеральной резервной системы.
Декабрьские контракты на золото на бирже Comex подорожали на 0,8% - до $1908,3 за унцию. Днем ранее их... читать дальше
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03 ноября 2020 года 17:55
Американские фондовые индексы повышаются на фоне надежд на однозначные итоги выборов президента США. Накануне американский рынок акций завершил торги в плюсе, частично отыграв потери прошлой недели. Значение индекса Dow Jones увеличилось на 1,6%, S&P 500 - на 1,23%. Nasdaq вырос... читать дальше
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