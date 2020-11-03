ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 93,757 руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 93,757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 112,86 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 93,757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 112,86 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 80,5749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,26 коп.

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Сегодня в Японии праздник - День национальной культуры. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 18:00 18:00 Объем заказов на товары длительного... Объем заказов на товары длительного...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,95 пункта (1,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2737,54 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42916,840 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 374,355 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние облигации ООО "О'Кей" серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,7141 руб. Минимальный курс евро составил 92,9525 руб.,... Минимальный курс евро составил 92,9525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5271 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1941 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0324 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9609 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,9609 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в понедельник в красной зоне, завершил первые торги ноября на повышательном тренде. В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite остался на уровне... В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite остался на уровне... читать дальше

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Россия сможет быстро нарастить добычу нефти в случае принятия решения о сохранении текущих условий сделки ОПЕК+ (предполагает рост на 2 млн б/с с января), заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на конференции в Москве. "Может, не так быстро, как другие страны,... "Может, не так быстро, как другие страны,... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К270 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 4,5% выпуска на 899,25 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,98% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,98% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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Цены на российском масличном рынке продолжают уверенно расти, следует из отчета "СовЭкона". Средние цены на подсолнечное масло на минувшей неделе установили новый рекорд, повысившись на 1 150 рублей, до 76 325 рублей за тонну (с НДС). До новых максимумов вырос и... Средние цены на подсолнечное масло на минувшей неделе установили новый рекорд, повысившись на 1 150 рублей, до 76 325 рублей за тонну (с НДС). До новых максимумов вырос и... читать дальше

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Странам ОПЕК+ будет достаточно продлить текущие условия сделки по ограничению добычи нефти после декабря 2020 года для баланса нефтяного рынка. Такое мнение высказала вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл на конференции в Москве. "Если исходить из того, что... "Если исходить из того, что... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре 2020 года подскочил до 59,3 пункта - максимума с августа 2018 года - с сентябрьских 55,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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