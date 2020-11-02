Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,5191 руб.

2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5191 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб., максимальный - 81,175 руб. Было заключено 21549 сделок. Объем торгов составил 69415,85 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,45 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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