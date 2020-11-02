Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,6991 руб.

2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12463 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,6991 руб.

Минимальный курс евро составил 92,92 руб., максимальный - 94,12 руб. Было заключено 4532 сделки. Объем торгов составил 16498,55 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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