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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 ноября
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02 ноября 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 ноября

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2 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4887,7 (+103,3) руб./грамм; на серебро - 61,2 (+2,5) руб./грамм; на платину - 2222,68 (+39,37) руб./грамм; на палладий - 5787,27 (+109,65) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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