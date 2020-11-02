ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 80,5749 руб.

2 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 80,5749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,26 коп.

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Второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" - на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения - начался в сентябре, сообщает корпоративная газета ООО "Газпром инвест". "В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации... "В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации... читать дальше

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Американские ипотечные кредиторы, рассчитывавшие извлечь выгоду из неожиданно успешного года для рынка недвижимости, столкнулись с препятствием в виде рыночной турбулентности, пишет The Wall Street Journal. Спрос на рынке жилья и финансовых рынках в целом остается... Спрос на рынке жилья и финансовых рынках в целом остается... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5191 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб.,... читать дальше

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Минфин хочет оставить в постоянной части вознаграждения глав госкомпаний только 60% от суммы. "Мы предложили правительству и пока видим, что правительство склоняется к тому, чтобы поддержать, чтобы была выстроена неформальная система вознаграждения менеджмента в... "Мы предложили правительству и пока видим, что правительство склоняется к тому, чтобы поддержать, чтобы была выстроена неформальная система вознаграждения менеджмента в... читать дальше

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Чистая прибыль China Mobile, крупнейшего в мире оператора связи по числу абонентов, в январе-сентябре 2020 г. снизилась на 0,3% (год к году) и составила 81,6 млрд юаней ($12,2 млрд), сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных... Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных... читать дальше

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Регистраторы за первые три квартала действия закона, который разрешил таким компаниям регистрировать выпуски акций АО при их учреждении, зарегистрировали более 90% всех выпусков, подсчитал регистратор НРК - Р.О.С.Т. на основе данных Банка России и Федеральной налоговой службы... читать дальше

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Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики РФ Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Как сообщил один из... Как сообщил один из... читать дальше

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"АЛРОСА" на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), прошедшем в Бельгии, реализовала продукцию на сумму $6,9 млн, сообщила компания. На аукционе было реализовано 112 алмазов общей массой 1,73 тыс. карат. Алмазы приобрели 28... На аукционе было реализовано 112 алмазов общей массой 1,73 тыс. карат. Алмазы приобрели 28... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-531 на 11 млрд 199,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Количество частных инвесторов на фондовом рынке может удвоиться в ближайшие три года из-за низких процентных ставок по вкладам и введения с 2021 г. дополнительных налогов на ряд вкладов, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "Считаю, что... "Считаю, что... читать дальше

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Специализированный депозитарий "Инфинитум" планирует в начале декабря запустить маркетплейс паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а ВТБ до конца года - маркетплейс облигаций, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме в Москве. "Мы создали такое решение в... "Мы создали такое решение в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,93 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2740,83 (+1,87%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Общий объем просроченных более чем на 90 дней ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, в сентябре 2020 года уменьшился на 10,9 млрд рублей, или на 1,1%, до 996,0 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Снижение объема просроченных кредитов... Снижение объема просроченных кредитов... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,51/81,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 166 коп., Cредний курс продажи...

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Президент РФ Владимир Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доклада о причинах срыва сроков утверждения программ создания сверхтяжелой ракеты-носителя, формирования космической группировки в рамках проекта "Сфера" и дальнейшего... читать дальше

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Турция за 9 месяцев 2020 года поставила в Россию овощей и фруктов на $543 млн, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Неждата... читать дальше

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