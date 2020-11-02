Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0432 руб.

2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0432 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,942 руб., максимальный - 12,2399 руб. Было заключено 39 сделок. Объем торгов составил 286,35 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0594 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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