Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2650,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1232,84 млрд руб.

2 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 2650,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2474,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2571,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2394,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 ноября составили 1232,84 млрд руб. против 1192,00304 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.