02 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Октябрь 2020
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Сентябрь 2020
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02 ноября 2020 года 17:54
Второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" - на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения - начался в сентябре, сообщает корпоративная газета ООО "Газпром инвест".
"В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации... читать дальше
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02 ноября 2020 года 17:33
Американские ипотечные кредиторы, рассчитывавшие извлечь выгоду из неожиданно успешного года для рынка недвижимости, столкнулись с препятствием в виде рыночной турбулентности, пишет The Wall Street Journal.
Спрос на рынке жилья и финансовых рынках в целом остается... читать дальше
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02 ноября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5191 руб.
Минимальный курс доллара США составил 79,5025 руб.,... читать дальше
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02 ноября 2020 года 17:20
Минфин хочет оставить в постоянной части вознаграждения глав госкомпаний только 60% от суммы.
"Мы предложили правительству и пока видим, что правительство склоняется к тому, чтобы поддержать, чтобы была выстроена неформальная система вознаграждения менеджмента в... читать дальше
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02 ноября 2020 года 17:08
Чистая прибыль China Mobile, крупнейшего в мире оператора связи по числу абонентов, в январе-сентябре 2020 г. снизилась на 0,3% (год к году) и составила 81,6 млрд юаней ($12,2 млрд), сообщается в пресс-релизе компании.
Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных... читать дальше
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02 ноября 2020 года 17:00
Регистраторы за первые три квартала действия закона, который разрешил таким компаниям регистрировать выпуски акций АО при их учреждении, зарегистрировали более 90% всех выпусков, подсчитал регистратор НРК - Р.О.С.Т. на основе данных Банка России и Федеральной налоговой службы... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:51
Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики РФ Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Как сообщил один из... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:40
"АЛРОСА" на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), прошедшем в Бельгии, реализовала продукцию на сумму $6,9 млн, сообщила компания.
На аукционе было реализовано 112 алмазов общей массой 1,73 тыс. карат. Алмазы приобрели 28... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:37
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-531 на 11 млрд 199,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:28
Количество частных инвесторов на фондовом рынке может удвоиться в ближайшие три года из-за низких процентных ставок по вкладам и введения с 2021 г. дополнительных налогов на ряд вкладов, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
"Считаю, что... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:17
Специализированный депозитарий "Инфинитум" планирует в начале декабря запустить маркетплейс паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а ВТБ до конца года - маркетплейс облигаций, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме в Москве.
"Мы создали такое решение в... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,93 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2740,83 (+1,87%) пункта, минимальное -... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:07
Общий объем просроченных более чем на 90 дней ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, в сентябре 2020 года уменьшился на 10,9 млрд рублей, или на 1,1%, до 996,0 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Снижение объема просроченных кредитов... читать дальше
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02 ноября 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,51/81,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 166 коп., Cредний курс продажи...
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02 ноября 2020 года 15:56
Президент РФ Владимир Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доклада о причинах срыва сроков утверждения программ создания сверхтяжелой ракеты-носителя, формирования космической группировки в рамках проекта "Сфера" и дальнейшего... читать дальше
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02 ноября 2020 года 15:40
Турция за 9 месяцев 2020 года поставила в Россию овощей и фруктов на $543 млн, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Неждата... читать дальше
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