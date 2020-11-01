ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб., евро - 92,6284 руб.

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С сегодняшнего дня экспортная пошлина на нефть в РФ снизится на $3,2, или на 7%, и составит $42,2 за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ. В октябре пошлина составила $45,4 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть снизится до $4,2 с $4,5.