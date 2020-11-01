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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб., евро - 92,6284 руб.
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01 ноября 2020 года 09:08
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб., евро - 92,6284 руб.
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1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 79,3323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 92,6284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,73 коп.
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01 ноября 2020 года 12:41
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 ноября 2020 года переходят на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Как сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России, выдача бумажных ПТС на импортируемые автомобили в связи с этим... читать дальше
.01 ноября 2020 года 11:34
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.01 ноября 2020 года 10:57
Правительство России выделило на этот год около 8,7 млрд рублей для обеспечения выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано в... читать дальше
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.31 октября 2020 года 16:23
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Британский банк NatWest получил доналоговую прибыль в 3-м квартале в 355 млн фунтов против убытка годом ранее
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