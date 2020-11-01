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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб., евро - 92,6284 руб.
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01 ноября 2020 года 09:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб., евро - 92,6284 руб.

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1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 79,3323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,24 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 92,6284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,73 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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01 ноября 2020 года 09:08
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб., евро - 92,6284 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 79,3323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,24 коп.

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31 октября 2020 года 15:51
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Аналитики в среднем...    читать дальше
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