Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,1767 руб.

30 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1767 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,7475 руб., максимальный - 79,5125 руб. Была заключена 15851 сделка. Объем торгов составил 57520,55 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,185 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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