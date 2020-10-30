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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,1767 руб.
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30 октября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,1767 руб.
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30 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1767 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,7475 руб., максимальный - 79,5125 руб. Была заключена 15851 сделка. Объем торгов составил 57520,55 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,185 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Министерство экономики и финансов Московской области выбрало Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) генеральным агентом по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций 2020 года серии 35016 объемом 30 млрд рублей со сроком обращения 6 лет, сообщается на сайте... читать дальше
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.30 октября 2020 года 18:51
В 3-м квартале ситуация на мировом рынке смартфонов продемонстрировала признаки улучшения на фоне открытия экономик различных стран на фоне ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении International Data Corporation... читать дальше
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