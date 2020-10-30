Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

30 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.11 по 08.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,45 пункта (0,681%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2690,59 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42542,485 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,182 млрд руб., или на...

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Банк "ФК Открытие" завершил размещение облигаций серии БО-ПБ01 номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 85,18% выпуска на 1 млрд 703,531 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение выпуска началось 7 августа. Размещение выпуска началось 7 августа. Ставка 1-4-го купонов... Ставка 1-4-го купонов... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) принял решение досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием серии 1-ИП классов "А" и "Б", говорится в сообщении банка. Погашение пройдет в дату окончания 24-го купона (25 ноября) по непогашенной номинальной стоимости. Сумма выплат по... Погашение пройдет в дату окончания 24-го купона (25 ноября) по непогашенной номинальной стоимости. Сумма выплат по... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,4679 руб. Минимальный курс евро составил 91,9725 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,9725 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2202 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8369 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7731 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,7731 руб., максимальный -... читать дальше

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Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций №2 серии 001Р-17Р номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 13,4% выпуска на 134,287 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение выпуска началось 28 сентября. Размещение выпуска началось 28 сентября. Дата... Дата... читать дальше

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Министерство экономики и финансов Московской области выбрало Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) генеральным агентом по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения облигаций 2020 года серии 35016 объемом 30 млрд рублей со сроком обращения 6 лет, сообщается на сайте... читать дальше

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В январе-сентябре 2020 года дифференциация населения России по уровню доходов незначительно снизилась по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, следует из данных Росстата. По итогам января-сентября 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,1%... По итогам января-сентября 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,1%... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в сентябре 2020 года увеличился на 2,0% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила в сентябре 15 тыс. 18 рублей и выросла на 5,8%... В номинальном выражении средняя пенсия составила в сентябре 15 тыс. 18 рублей и выросла на 5,8%... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года сократился на 14% - до 132,6 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Падение в годовом выражении замедлилось по сравнению с показателем за август и... Падение в годовом выражении замедлилось по сравнению с показателем за август и... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2020 года снизился на 3% в годовом выражении после такого же снижения в августе (оценка за август была пересмотрена с 5,2% до 3%), , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил последние торги октября на понижательном тренде. Европейские фондовые рынки преимущественно снижались в ходе торгов. Европейские фондовые рынки преимущественно снижались в ходе торгов. Фондовая Азия завершила торги в минусе, рынок акций Австралии пережил худшую неделю... Фондовая Азия завершила торги в минусе, рынок акций Австралии пережил худшую неделю... читать дальше

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В 3-м квартале ситуация на мировом рынке смартфонов продемонстрировала признаки улучшения на фоне открытия экономик различных стран на фоне ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении International Data Corporation... читать дальше

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В 3-м квартале чистая прибыль американского производителя потребительских товаров - Colgate-Palmolive Co. - составила $698 млн, или $0,81 в расчете на акцию, по сравнению с $578 млн, или $0,67 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Скорректированная... Скорректированная... читать дальше

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