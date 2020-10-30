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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб.
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30 октября 2020 года 13:58
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб.
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30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 79,3323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,24 коп. Это автоматическое сообщение.
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30 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:29
По итогам 3-го квартала т.г. чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ составил 23,3 млрд руб. против прибыли в 21,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. За 9 месяцев "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 65,6 млрд руб. - годом ранее у... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:19
В сентябре доходы населения США выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Это максимальный подъем показателя после рекордного скачка в апреле этого года (на 12,2%). Между тем расходы американцев в прошлом месяце... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,46 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2695,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2705,98 (-0,4%) пункта,... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 78,19/79,96 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,19/79,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 58 коп., Cредний курс продажи...
.30 октября 2020 года 16:00
ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") в январе-сентябре 2020 года выпустило 71,24 тыс. автомобилей, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев на своей странице в соцсети в пятницу. В январе-сентябре... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:56
ПАО "ГТЛК" выкупило в рамках оферты 46,06% облигаций серии БО-06 на 1 млрд 842,605 млн рублей, говорится в сообщении компании. В пресс-релизе ГТЛК отмечается, что весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Сбор заявок в рамках... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:39
ООО "Финконсалт" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 5,39% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:30
В понедельник, 2 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
В понедельник, 2 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:30
В понедельник, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,64 млн
В понедельник, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,64 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:30
В понедельник, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2881,61 млн руб.
В понедельник, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2881,61 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:27
Чистый убыток Exxon Mobil в июле-сентябре составил $680 млн, или 15 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $3,17 млрд, или 75 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированный убыток составил 18 центов на акцию против прибыли в 68... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:17
ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 4% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Как сообщалось, компания начнет размещение данного выпуска 3... читать дальше
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