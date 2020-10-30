ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 79,3323 руб.

30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 79,3323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,24 коп.

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В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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По итогам 3-го квартала т.г. чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ составил 23,3 млрд руб. против прибыли в 21,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. За 9 месяцев "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 65,6 млрд руб. - годом ранее у... За 9 месяцев "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 65,6 млрд руб. - годом ранее у... читать дальше

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В сентябре доходы населения США выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Это максимальный подъем показателя после рекордного скачка в апреле этого года (на 12,2%). Между тем расходы американцев в прошлом месяце... Между тем расходы американцев в прошлом месяце... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,46 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2695,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2705,98 (-0,4%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,19/79,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 58 коп., Cредний курс продажи...

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ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") в январе-сентябре 2020 года выпустило 71,24 тыс. автомобилей, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев на своей странице в соцсети в пятницу. В январе-сентябре... В январе-сентябре... читать дальше

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ПАО "ГТЛК" выкупило в рамках оферты 46,06% облигаций серии БО-06 на 1 млрд 842,605 млн рублей, говорится в сообщении компании. В пресс-релизе ГТЛК отмечается, что весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. В пресс-релизе ГТЛК отмечается, что весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Сбор заявок в рамках... Сбор заявок в рамках... читать дальше

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ООО "Финконсалт" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 5,39% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го... Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го... читать дальше

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В понедельник, 2 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2881,61 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Чистый убыток Exxon Mobil в июле-сентябре составил $680 млн, или 15 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $3,17 млрд, или 75 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированный убыток составил 18 центов на акцию против прибыли в 68... читать дальше

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ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 4% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Как сообщалось, компания начнет размещение данного выпуска 3... Как сообщалось, компания начнет размещение данного выпуска 3... читать дальше

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