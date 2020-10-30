Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 30 октября составил 79,3323 руб.

30 октября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,3323 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 4624 пункта.

Минимальная цена 79,0825 руб., максимальная - 79,5425 руб. Было заключено 11955 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 54067 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,255 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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