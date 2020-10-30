Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 108,3 млрд руб.

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Сбербанк России не ожидает всплеска реструктуризаций кредитов в четвертом квартале 2020 года, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на онлайн-конференции в четверг.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 2571,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2394,6 млрд руб.

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Программу выдачи грантов на локализацию автокомпонентов планируется запустить совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) в 2021 году, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

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Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев.

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%.