30 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2020
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2020
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Октябрь 2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2020
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Октябрь 2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2020
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2020
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Октябрь 2020
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Сентябрь 2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Август 2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Сентябрь 2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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