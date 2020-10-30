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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,8699 руб.
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Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году
Экономика РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее ожиданий, но в 4-м квартале восстановление будет уже медленнее прогнозов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
 
Аптеки рекордно нарастили продажи
По итогам девяти месяцев 2020 г. продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group. Это рекордный показатель за...
 
К 2023 году половина рынка чаевых станет безналичной
Переход в безнал затронул и традиционно "наличный" рынок чаевых. По оценкам одного из крупнейших игроков сегмента "Нетмонет", объем рынка чаевых в России в 2019 году составил 110 млрд руб. В 2020 году, несмотря на пандемию и карантин, в частности...
 
Налоговые каникулы для МСП хотят продлить на полгода
Предприятиям малого и среднего бизнеса хотят предоставить отсрочку до 1 апреля 2021 года по уплате большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и 1-й квартал 2020 года, Это следует из протокола...
 
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30 октября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,8699 руб.

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30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 78,8699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,32 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
30 октября 2020 года 09:47
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 108,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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30 октября 2020 года 09:45
Сбербанк не ожидает всплеска реструктуризаций кредитов в 4-м квартале
Сбербанк России не ожидает всплеска реструктуризаций кредитов в четвертом квартале 2020 года, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на онлайн-конференции в четверг.

"Справедливо сказать, что какого-то всплеска, как мы наблюдали во втором квартале, мы в настоящее...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:39
Доллар дешевеет к евро, иене и юаню
Евро слабо укрепляется в паре с долларом США на торгах в пятницу после падения накануне на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, повысивших надежды на новые стимулы в регионе. Лагард, выступавшая по итогам очередного заседания ЕЦБ,...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:33
От онлайн-продаж в США в праздничный сезон ожидают роста на треть, до рекордных $189 млрд
Расходы американцев на покупки через интернет в праздничный сезон, в ноябре-декабре, как ожидается, составят $189 млрд. Это на 33% превысит показатель годом ранее, прогнозирует Adobe Analytics. Компания анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, а...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2571,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1192 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 2571,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2394,6 млрд руб.

На...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:23
Квартальная прибыль Sinopec поставила рекорд
В 3-м квартале 2020 г. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) получила рекордную чистую прибыль в размере 46,39 млрд юаней ($6,92 млрд), что почти втрое превосходит показатель за июль-сентябрь 2019 года, сообщается в отчетности компании. Росту показателя способствовала, в...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:16
Минпромторг хочет выдавать гранты производителям автокомпонентов
Программу выдачи грантов на локализацию автокомпонентов планируется запустить совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) в 2021 году, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

"На будущий...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:08
Фондовые рынки АТР снижаются в ходе торгов в пятницу
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу.

Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов, которые пройдут на следующей неделе, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран, пишет...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:04
Рост промпроизводства в Японии в сентябре ускорился до 4%
Объем промышленного производства в Японии в сентябре вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1% в августе, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение промпроизводства на 3,2%, сообщает Trading...    читать дальше
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30 октября 2020 года 09:02
ВТБ разместит 2 ноября однодневные бонды серии КС-3-531 на 50 млрд рублей
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-531 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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30 октября 2020 года 08:52
Число заражений COVID-19 в мире превысило 45 млн
С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 млн 18 тыс. 354 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его статистике, на утро пятницы (8:00 мск) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19...    читать дальше
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30 октября 2020 года 08:45
Чистая прибыль Alphabet в 3-м квартале выросла в 1,6 раза, превзойдя прогнозы
Чистая прибыль американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, в третьем квартале 2020 года выросла на 59% и составила $11,247 млрд, или $16,4 на акцию, по сравнению с $7,068 млрд, или $10,12 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Показатель улучшился в том...    читать дальше
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30 октября 2020 года 08:34
Нефть дорожает после падения накануне
Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев.

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%.

Давление на...    читать дальше
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30 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,59 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,59 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 71390,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 71390,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1593,80 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1593,80 млн руб.

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Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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