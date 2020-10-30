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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,8699 руб.
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30 октября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,8699 руб.
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30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 78,8699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,32 руб.
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30 октября 2020 года 09:47
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 108,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.30 октября 2020 года 09:45
Сбербанк России не ожидает всплеска реструктуризаций кредитов в четвертом квартале 2020 года, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на онлайн-конференции в четверг. "Справедливо сказать, что какого-то всплеска, как мы наблюдали во втором квартале, мы в настоящее... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:39
Евро слабо укрепляется в паре с долларом США на торгах в пятницу после падения накануне на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, повысивших надежды на новые стимулы в регионе. Лагард, выступавшая по итогам очередного заседания ЕЦБ,... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:33
Расходы американцев на покупки через интернет в праздничный сезон, в ноябре-декабре, как ожидается, составят $189 млрд. Это на 33% превысит показатель годом ранее, прогнозирует Adobe Analytics. Компания анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, а... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2571,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1192 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 2571,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2394,6 млрд руб. На... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:23
В 3-м квартале 2020 г. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) получила рекордную чистую прибыль в размере 46,39 млрд юаней ($6,92 млрд), что почти втрое превосходит показатель за июль-сентябрь 2019 года, сообщается в отчетности компании. Росту показателя способствовала, в... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:16
Программу выдачи грантов на локализацию автокомпонентов планируется запустить совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) в 2021 году, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. "На будущий... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:08
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу. Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов, которые пройдут на следующей неделе, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран, пишет... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:04
Объем промышленного производства в Японии в сентябре вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1% в августе, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение промпроизводства на 3,2%, сообщает Trading... читать дальше
.30 октября 2020 года 09:02
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-531 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.30 октября 2020 года 08:52
С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 млн 18 тыс. 354 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его статистике, на утро пятницы (8:00 мск) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19... читать дальше
.30 октября 2020 года 08:45
Чистая прибыль американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, в третьем квартале 2020 года выросла на 59% и составила $11,247 млрд, или $16,4 на акцию, по сравнению с $7,068 млрд, или $10,12 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Показатель улучшился в том... читать дальше
.30 октября 2020 года 08:34
Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев. Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%. Давление на... читать дальше
.30 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,59 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.30 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 71390,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.30 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1593,80 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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