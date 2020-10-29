Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,2413 руб.

29 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2413 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,58 руб., максимальный - 79,6175 руб. Была заключена 19941 сделка. Объем торгов составил 70340,55 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,3 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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