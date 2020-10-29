Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 октября

29 октября. FINMARKET.RU -РФ с 30 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4759,17 (+29,65) руб./грамм; на серебро - 60,67 (-0,26) руб./грамм; на платину - 2195,94 (+16,75) руб./грамм; на палладий - 5662,27 (-149,74) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,58 пункта (0,578%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2709,04 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (бывшее ПАО "МРСК Волги" ) на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг... Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8053 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7151 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,7151 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8713 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2138 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,7221 руб. Минимальный курс евро составил 91,9025 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,9025 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, несмотря на рухнувшую нефть. В Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%). Большинство европейских рынков акций... В Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%). Большинство европейских рынков акций... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 октября не изменились С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе с 12 по 18 октября цены также не менялись. На предыдущей неделе с 12 по 18 октября цены также не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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Ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, число выписанных из больниц превышает количество госпитализированных, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24". "Должен сказать, что в предыдущие недели динамика роста... "Должен сказать, что в предыдущие недели динамика роста... читать дальше

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В 3-м квартале 2020 году спрос на золото в мире сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 892 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Это минимальное квартальное значение с 3-м квартала 2009 года, отмечает WGC. Сильный инвестиционный... Сильный инвестиционный... читать дальше

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ВТБ повысил прогноз по росту рынка корпоративного кредитования на этот год до 15% с прежней оценки 4%, следует из слов главы банка Андрея Костина. "В целом мы видим, что компании продолжают брать деньги. Это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы... "В целом мы видим, что компании продолжают брать деньги. Это значит, что у них есть интерес к развитию производства. Мы... читать дальше

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Чистая прибыль американского ипотечного агентства Fannie Mae в третьем квартале увеличилась в 1,7 раза - до $4,23 млрд с $2,55 млрд в предыдущие три месяца, сообщается в пресс-релизе агентства. В третьем квартале 2019 года показатель составлял $3,96 млрд. Таким образом в годовом... читать дальше

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Сбербанк России улучшил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году: ожидает снижение на 3,8% против падения на 4,2% в июле, следует из презентации кредитной организации. При этом банк повысил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,8%. В июле кредитная организация,... При этом банк повысил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,8%. В июле кредитная организация,... читать дальше

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Программа льготной ипотеки, которая поддержала рынок в разгар пандемии и недавно была пролонгирована до середины следующего года, может быть впоследствии продлена еще раз. "Думаю, что к концу первого полугодия мы посмотрим, как складывается ситуация вокруг ипотеки, и... "Думаю, что к концу первого полугодия мы посмотрим, как складывается ситуация вокруг ипотеки, и... читать дальше

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Совет Федерации рекомендовал правительству России рассмотреть вопрос о модернизации программ субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам для уменьшения разрыва между ставками по кредитам на жилье на первичном и вторичном рынке, сообщила зампредседателя СФ Галина... читать дальше

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Ускорение роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 представляет собой новые вызовы для здоровья населения и перспектив роста еврозоны и других экономик, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2413 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,58 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 78,58 руб.,... читать дальше

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