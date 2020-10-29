Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2335,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1194,44 млрд руб.

29 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 октября составили по Российской Федерации 2335,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2208,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2648,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2477,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 октября составили 1194,44 млрд руб. против 1167,62467 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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