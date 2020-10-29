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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,7 млрд руб.
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29 октября 2020 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,7 млрд руб.
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29 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 октября по данным на начало операционного дня выросло до 110,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 82,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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29 октября 2020 года 13:56
Прибыль британского банка Standard Chartered PLC (StanChart) до вычета налогов за три месяца, завершившихся 30 сентября, сократилась на 40% и составила $745 млн по сравнению с $1,24 млрд за аналогичный период прошлого года. Падение показателя было обусловлено главным... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:49
Вложения на фондовом рынке, несмотря на бум прихода частных инвесторов, в ближайшее время не смогут превалировать над привычным для граждан способом сбережений в виде банковских вкладов, однако потенциал по притоку физлиц на рынок далеко не исчерпан, и розничные инвесторы уже... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:43
Минфин РФ все еще рассматривает возможность выхода на внешние рынки в текущем году, если и будет размещать, то, скорее всего, бонды в евро, сообщил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". "Что касается евробондов, мы... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:35
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПСБ.... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:34
Цель привлекать в бюджет значимые средства за счет приватизации по-прежнему не актуальна, но РФ может снижать долю в компаниях с государственным участием для привлечения инвестиций в них и улучшения менеджмента, заявил министр финансов Антон Силуанов. "У нас есть много... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:29
Правительство выделит 5,5 млрд руб. на погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 г. родился третий ребенок
Правительство РФ направит 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети, заявил премьер России Михаил Мишустин. "Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:22
Норвежская Equinor ожидает, что в 2025 году цена нефть Brent вырастет до $65 за баррель (квартал назад прогноз был $77 за баррель) с дальнейшим увеличением к 2030 году, а затем постепенного снижения примерно до $64 за баррель к 2040 году (более ранний прогноз - $82 за... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:16
Перенос неиспользованных бюджетных средств в 2020 году на 2021 год может привести к тому, что бюджетные расходы в следующем году окажутся не меньше, чем в текущем, несмотря на утвержденные цифры, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на инвестиционном форуме... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,63 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2694,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2728,93 (+1,32%) пункта,... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:11
Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. в 3-м квартале 2020 года увеличилась в шесть раз и составила $2,4 млрд, или $0,60 в расчете на акцию, по сравнению с $400 млн, или $0,11 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 78,3553 руб.
Максимальное значение за месяц (с 29 сентября по 29 октября) - 78,3553 руб. за доллар, минимальное значение - 74,9268 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,62 руб. Это автоматическое сообщение.
.29 октября 2020 года 13:05
Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются сегодня в преддверии оглашения итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:33 мск поднялся на 0,41% и составил 343,57... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,1/94,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 122 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.29 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 29 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,82/79,96 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,82/79,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 78 коп., средний...
.29 октября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 78,36/80,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,36/80,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи...
.29 октября 2020 года 12:59
Координация между бюджетной и денежно-кредитной политиками в периоды кризисов усиливается, что абсолютно естественно, при этом эти политики нельзя смешивать, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Уровень координации между денежно-кредитной политикой,... читать дальше
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