29 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Октябрь 2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2020
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 октября
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 октября
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Октябрь 2020
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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29 октября 2020 года 13:56
Прибыль британского банка Standard Chartered PLC (StanChart) до вычета налогов за три месяца, завершившихся 30 сентября, сократилась на 40% и составила $745 млн по сравнению с $1,24 млрд за аналогичный период прошлого года.
Падение показателя было обусловлено главным... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:49
Вложения на фондовом рынке, несмотря на бум прихода частных инвесторов, в ближайшее время не смогут превалировать над привычным для граждан способом сбережений в виде банковских вкладов, однако потенциал по притоку физлиц на рынок далеко не исчерпан, и розничные инвесторы уже... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:43
Минфин РФ все еще рассматривает возможность выхода на внешние рынки в текущем году, если и будет размещать, то, скорее всего, бонды в евро, сообщил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Что касается евробондов, мы... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:35
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПСБ.... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:34
Цель привлекать в бюджет значимые средства за счет приватизации по-прежнему не актуальна, но РФ может снижать долю в компаниях с государственным участием для привлечения инвестиций в них и улучшения менеджмента, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас есть много... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:29
Правительство РФ направит 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети, заявил премьер России Михаил Мишустин.
"Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:22
Норвежская Equinor ожидает, что в 2025 году цена нефть Brent вырастет до $65 за баррель (квартал назад прогноз был $77 за баррель) с дальнейшим увеличением к 2030 году, а затем постепенного снижения примерно до $64 за баррель к 2040 году (более ранний прогноз - $82 за... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:16
Перенос неиспользованных бюджетных средств в 2020 году на 2021 год может привести к тому, что бюджетные расходы в следующем году окажутся не меньше, чем в текущем, несмотря на утвержденные цифры, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на инвестиционном форуме... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,63 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2694,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2728,93 (+1,32%) пункта,... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:11
Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. в 3-м квартале 2020 года увеличилась в шесть раз и составила $2,4 млрд, или $0,60 в расчете на акцию, по сравнению с $400 млн, или $0,11 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.
Показатель... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 29 сентября по 29 октября) - 78,3553 руб. за доллар, минимальное значение - 74,9268 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,62 руб.
Это автоматическое сообщение.
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29 октября 2020 года 13:05
Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются сегодня в преддверии оглашения итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:33 мск поднялся на 0,41% и составил 343,57... читать дальше
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29 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,1/94,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 122 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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29 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,82/79,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 78 коп., средний...
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29 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,36/80,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи...
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29 октября 2020 года 12:59
Координация между бюджетной и денежно-кредитной политиками в периоды кризисов усиливается, что абсолютно естественно, при этом эти политики нельзя смешивать, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Уровень координации между денежно-кредитной политикой,... читать дальше
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