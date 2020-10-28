Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября

28 октября. FINMARKET.RU -РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4729,52 (+61,83) руб./грамм; на серебро - 60,93 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2179,19 (+33,27) руб./грамм; на палладий - 5812,01 (-1,4) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2417 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6016 руб. Минимальный курс юаня составил 11,531 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,531 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13034 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9597 руб. Минимальный курс евро составил 91,115 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,115 руб.,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 20 по 26 октября повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция также составляла 0,1%. С начала октября инфляция составила 0,4%, с начала года - 3,3%. С начала октября инфляция составила 0,4%, с начала года - 3,3%. В... В... читать дальше

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Добыча нефти в США далека от приближения к пиковой и вырастет в следующем году с нынешних 11 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в ходе пресс-конференции на конференции CeraWeek. Он выразил мнение, что несмотря на кризис спроса из-за пандемии... Он выразил мнение, что несмотря на кризис спроса из-за пандемии...

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Рынок акций РФ завершил торги в существенном минусе на фоне падения мировых площадок и нефти из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов. Надежды... Надежды... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ в январе-сентябре 2020 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 3,271 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась на 2%, до 4,572 млрд рублей. Выручка СКФ увеличилась на 2%, до 4,572 млрд рублей. Валовая прибыль... Валовая прибыль... читать дальше

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Эксперты прогнозируют рост числа заявлений о банкротстве физических лиц в США, который до сих пор оставался сдержанным в период пандемии коронавируса, по мере сворачивания стимулирующих выплат и других форм временной помощи. Помешать увеличению показателя может лишь... Помешать увеличению показателя может лишь... читать дальше

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Банк России ожидает снижения потребления электроэнергии в октябре в РФ на 3,8% в сравнении с октябрем 2019 года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает регулятор в своем докладе по экономике. "В первой половине октября рост электропотребления... "В первой половине октября рост электропотребления... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в среду после публикации доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране впервые за последние три недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей - до 492,43 млн... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей - до 492,43 млн... читать дальше

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Видимое потребление стали в 28 странах Евросоюза падало шестой квартал подряд, во 2-м квартале 2020 года снижение составило 25,5% в годовом сравнении (до 29,6 млн тонн), говорится в докладе Eurofer. В 1-м квартале 2020 года падение составляло 12%. В то же время... В то же время... читать дальше

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ВТБ (MOEX: VTBR) 10 ноября начнет размещение трех выпусков облигаций серий Б-1-143-145, говорится в сообщениях банка. Срок обращения выпусков - 3 года. Срок обращения выпусков - 3 года. Номинал каждой облигации - 1 тыс. рублей. Номинал каждой облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой... Облигации будут размещаться по открытой...

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О "Деметра-холдинг" 30 ноября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001КО, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска 7 лет. Срок обращения выпуска 7 лет. Облигации имеют 14 купонных периодов. Облигации имеют 14 купонных периодов. Ставка каждого купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ... Ставка каждого купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ... читать дальше

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О "МСБ-Лизинг" завершил размещение 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочно-частичное... По выпуску предусмотрено досрочно-частичное... читать дальше

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Уменьшение выездного турпотока из России в нынешнем году составит 80%, на столько же сократятся траты россиян за границей, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова. "В среднем от 35 до 45 млрд долларов россияне ежегодно вывозят за рубеж, значительная часть этих... "В среднем от 35 до 45 млрд долларов россияне ежегодно вывозят за рубеж, значительная часть этих... читать дальше

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Годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в 3-м квартале 2020 года, по оценке, увеличился по сравнению со 2-м кварталом этого года, говорится в комментарии Банка России по экономике. "До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что... "До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что... читать дальше

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