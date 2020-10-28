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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 77,552 руб.
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28 октября 2020 года 13:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 77,552 руб.
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28 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 77,552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,64 коп. Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2417 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 15067 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2417 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6016 руб. Минимальный курс юаня составил 11,531 руб., максимальный -... читать дальше
.28 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13034 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,9597 руб. Минимальный курс евро составил 91,115 руб.,... читать дальше
.28 октября 2020 года 19:00
Потребительские цены в РФ за неделю с 20 по 26 октября повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция также составляла 0,1%. С начала октября инфляция составила 0,4%, с начала года - 3,3%. В... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:57
Добыча нефти в США далека от приближения к пиковой и вырастет в следующем году с нынешних 11 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в ходе пресс-конференции на конференции CeraWeek. Он выразил мнение, что несмотря на кризис спроса из-за пандемии...
.28 октября 2020 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги в существенном минусе на фоне падения мировых площадок и нефти из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов. Надежды... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:51
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ в январе-сентябре 2020 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 3,271 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ увеличилась на 2%, до 4,572 млрд рублей. Валовая прибыль... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:45
Эксперты ожидают роста числа банкротств физических лиц в США в 2021 г. - показатель может превысить 1 млн
Эксперты прогнозируют рост числа заявлений о банкротстве физических лиц в США, который до сих пор оставался сдержанным в период пандемии коронавируса, по мере сворачивания стимулирующих выплат и других форм временной помощи. Помешать увеличению показателя может лишь... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:39
Банк России ожидает снижения потребления электроэнергии в октябре в РФ на 3,8% в сравнении с октябрем 2019 года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает регулятор в своем докладе по экономике. "В первой половине октября рост электропотребления... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:31
Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в среду после публикации доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране впервые за последние три недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей - до 492,43 млн... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:23
Во 2-м квартале темпы снижения потребления стали в ЕС ускорилось до 25,5%, РФ увеличила поставки в регион на 9%
Видимое потребление стали в 28 странах Евросоюза падало шестой квартал подряд, во 2-м квартале 2020 года снижение составило 25,5% в годовом сравнении (до 29,6 млн тонн), говорится в докладе Eurofer. В 1-м квартале 2020 года падение составляло 12%. В то же время... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:19
ВТБ (MOEX: VTBR) 10 ноября начнет размещение трех выпусков облигаций серий Б-1-143-145, говорится в сообщениях банка. Срок обращения выпусков - 3 года. Номинал каждой облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой...
.28 октября 2020 года 18:18
О "Деметра-холдинг" 30 ноября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001КО, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска 7 лет. Облигации имеют 14 купонных периодов. Ставка каждого купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:17
О "МСБ-Лизинг" завершил размещение 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочно-частичное... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:15
Уменьшение выездного турпотока из России в нынешнем году составит 80%, на столько же сократятся траты россиян за границей, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова. "В среднем от 35 до 45 млрд долларов россияне ежегодно вывозят за рубеж, значительная часть этих... читать дальше
.28 октября 2020 года 18:07
Темп снижения инвестиций в основной капитал в 3-м квартале ускорился, ЦБ РФ ожидает дальнейшего ослабления инвестактивности
Годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в 3-м квартале 2020 года, по оценке, увеличился по сравнению со 2-м кварталом этого года, говорится в комментарии Банка России по экономике. "До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что... читать дальше
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