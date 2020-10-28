Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 82,4 млрд руб.

28 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 82,4 млрд руб.

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Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" в январе-сентябре 2020 года по РСБУ снизилась в 1,6 раза - до 4,496 млрд рублей по сравнению с 7,283 млрд рублей за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении компании. Выручка снизилась на 9,5% - до 58,399 млрд рублей. Выручка снизилась на 9,5% - до 58,399 млрд рублей. В... В... читать дальше

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Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду протестировал в снижении рубеж 1100 пунктов (минимум с 5 мая) на фоне ослабления рубля и падения внешних фондовых площадок и нефти из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и... читать дальше

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Банк России за 9 месяцев текущего года закрыл 140 пирамид, выявил 600 "черных" кредиторов и прекратил их деятельность. Также было выявлено 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность, ", сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира для... читать дальше

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EBITDA ПАО "РусГидро" по РСБУ в январе-сентябре 2020 г. выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 72,4 млрд руб., сообщила компания. Чистая прибыль "РусГидро" повысилась на 28,5%, до 42,7 млрд руб., выручка увеличилась на 17,3% и составила... Чистая прибыль "РусГидро" повысилась на 28,5%, до 42,7 млрд руб., выручка увеличилась на 17,3% и составила... читать дальше

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Одна из крупнейших в мире нефтехимических компаний - германская BASF SE - подтвердила предварительные результаты за 3-й квартал: в июле-сентябре чистый убыток составил 2,12 млрд евро по сравнению с прибылью в 911 млн евро за аналогичный период годом ранее. Убыток до... Убыток до... читать дальше

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OOO "СФО МОС МСП 5" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей на уровне 5,75-5,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,552 руб. По... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду предоставил банкам 120 млрд юаней (около $17,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Целью этого шага является... Целью этого шага является... читать дальше

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Выручка французской PSA Group в третьем квартале 2020 года сократилась менее чем на 1% и составила 15,453 млрд евро ($18,23 млрд) по сравнению с 15,579 млрд годом ранее. Выручка подразделения по выпуску автомобилей за этот период выросла на 1,2% - до 11,964 млрд, сообщается в... читать дальше

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Чистая прибыль японской Sony Corp. в июле-сентябре выросла в 2,4 раза и составила 459,63 млрд иен ($4,4 млрд) против 187,89 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 133,4 млрд... Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 133,4 млрд... читать дальше

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8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-528 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9892% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95%... читать дальше

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Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться "точечные" надзорные мероприятия, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. "Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только... "Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5368 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5283 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5283 руб., максимальный -... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 тыс. 202 новых случая COVID-19, умерли за сутки 347 человек, что является новым антирекордом по числу подтвержденных летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. "За... читать дальше

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В июле-августе 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов в РФ (кредитов на покупку потребительских товаров) увеличился на 22,6% и составил 223,8 тыс. руб. (в июле-августе 2019 года - 182,2 тыс. руб.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7063 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,4413... читать дальше

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