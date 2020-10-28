.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 82,4 млрд руб.
.
28 октября 2020 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 82,4 млрд руб.
|0
28 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 82,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 127,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 октября 2020 года 12:14
Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" в январе-сентябре 2020 года по РСБУ снизилась в 1,6 раза - до 4,496 млрд рублей по сравнению с 7,283 млрд рублей за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении компании. Выручка снизилась на 9,5% - до 58,399 млрд рублей. В... читать дальше
.28 октября 2020 года 12:08
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду протестировал в снижении рубеж 1100 пунктов (минимум с 5 мая) на фоне ослабления рубля и падения внешних фондовых площадок и нефти из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и... читать дальше
.28 октября 2020 года 12:06
Банк России за 9 месяцев текущего года закрыл 140 пирамид, выявил 600 "черных" кредиторов и прекратил их деятельность. Также было выявлено 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность, ", сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира для... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:59
EBITDA ПАО "РусГидро" по РСБУ в январе-сентябре 2020 г. выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 72,4 млрд руб., сообщила компания. Чистая прибыль "РусГидро" повысилась на 28,5%, до 42,7 млрд руб., выручка увеличилась на 17,3% и составила... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:52
Одна из крупнейших в мире нефтехимических компаний - германская BASF SE - подтвердила предварительные результаты за 3-й квартал: в июле-сентябре чистый убыток составил 2,12 млрд евро по сравнению с прибылью в 911 млн евро за аналогичный период годом ранее. Убыток до... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:46
OOO "СФО МОС МСП 5" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей на уровне 5,75-5,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 октября составил 77,552 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,552 руб. По... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:38
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду предоставил банкам 120 млрд юаней (около $17,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Целью этого шага является... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:31
Выручка французской PSA Group в третьем квартале 2020 года сократилась менее чем на 1% и составила 15,453 млрд евро ($18,23 млрд) по сравнению с 15,579 млрд годом ранее. Выручка подразделения по выпуску автомобилей за этот период выросла на 1,2% - до 11,964 млрд, сообщается в... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:23
Чистая прибыль японской Sony Corp. в июле-сентябре выросла в 2,4 раза и составила 459,63 млрд иен ($4,4 млрд) против 187,89 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 133,4 млрд... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:20
ВТБ разместит 28 октября однодневные бонды серии КС-3-528 на 50 млрд руб. по цене 99,9892% от номинала
8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-528 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9892% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95%... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:07
Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться "точечные" надзорные мероприятия, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. "Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только... читать дальше
.28 октября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5368 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5283 руб., максимальный -... читать дальше
.28 октября 2020 года 10:55
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 тыс. 202 новых случая COVID-19, умерли за сутки 347 человек, что является новым антирекордом по числу подтвержденных летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. "За... читать дальше
.28 октября 2020 года 10:49
В июле-августе 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов в РФ (кредитов на покупку потребительских товаров) увеличился на 22,6% и составил 223,8 тыс. руб. (в июле-августе 2019 года - 182,2 тыс. руб.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро... читать дальше
.28 октября 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7063 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,4413... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.