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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 октября
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27 октября 2020 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 октября

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27 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4667,69 (-5,95) руб./грамм; на серебро - 59,68 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2145,92 (-43,93) руб./грамм; на палладий - 5813,41 (+5,77) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Эмитент

Выпуск

Тип погашения

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