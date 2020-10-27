ЦБ РФ установил курс евро с 28 октября в размере 90,3552 руб.

27 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 90,3552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,37 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5096 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,235 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 76,235 руб.,... читать дальше

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Банк России приступит к публикации прогнозной траектории ключевой ставки, скорее всего, в первом полугодии 2021 года, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой основных направлений единой государственной... читать дальше

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Поддержка семей с детьми была своевременной и поддержала как сами семьи, так и спрос в экономике в целом, но сейчас этот эффект уже заканчивается, динамика розничной торговли в конце сентября-начале октября ухудшилась, сообщил помощник президента РФ Максим... читать дальше

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Россия относится к числу стран, в которой денежно-кредитная политика далеко не исчерпала возможностей по смягчению, ЦБ при необходимости может принимать решение о снижении ставок, а текущая ситуация с инфляцией показывает, что спроса в экономике не хватает и нужно предпринимать... читать дальше

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7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-527 на 11 млрд 351,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer Inc. в третьем квартале 2020 года упала в 3,5 раза, или на 71%, и составила $2,194 млрд, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $7,68 млрд, или $1,36 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без... читать дальше

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Международный туризм по итогам 2020 года сократится на 70%, восстановиться он может при оптимистичном сценарии не ранее третьего квартала 2021 года, прогнозирует Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). "Восстановление международного туризма в мире может произойти к... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,78 пункта (0,818%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2762,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2790,19 (+0,17%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль американской фармацевтической компании Merck & Co. в третьем квартале 2020 года увеличилась на 55% - до $2,94 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $0,74 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,78/77,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи...

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Премии на российскую нефть Urals в Европе на текущей неделе достигли максимального уровня с конца июля, поддержку стоимости сорта оказало сокращение предложения морских партий этого сырья в ноябре, сообщает ценовое агентство Argus. "Поставки Urals из портов снизятся на... "Поставки Urals из портов снизятся на... читать дальше

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что новые меры, введенные Роспотребнадзором для борьбы с коронавирусом, могут снизить интерес туристов к поездкам по стране. Роспотребнадзор во вторник ввел на всей территории России масочный режим - маски теперь... Роспотребнадзор во вторник ввел на всей территории России масочный режим - маски теперь... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка "Русский стандарт" на уровне "В-/В". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Банк "Русский стандарт" пока... Банк "Русский стандарт" пока... читать дальше

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В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,51 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10226,03 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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