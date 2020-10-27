27 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Сентябрь 2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Сентябрь 2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Август 2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Октябрь 2020
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27 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5096 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,235 руб.,... читать дальше
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27 октября 2020 года 17:23
Банк России приступит к публикации прогнозной траектории ключевой ставки, скорее всего, в первом полугодии 2021 года, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой основных направлений единой государственной... читать дальше
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27 октября 2020 года 17:12
Поддержка семей с детьми была своевременной и поддержала как сами семьи, так и спрос в экономике в целом, но сейчас этот эффект уже заканчивается, динамика розничной торговли в конце сентября-начале октября ухудшилась, сообщил помощник президента РФ Максим... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:52
Россия относится к числу стран, в которой денежно-кредитная политика далеко не исчерпала возможностей по смягчению, ЦБ при необходимости может принимать решение о снижении ставок, а текущая ситуация с инфляцией показывает, что спроса в экономике не хватает и нужно предпринимать... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:38
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-527 на 11 млрд 351,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:35
Чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer Inc. в третьем квартале 2020 года упала в 3,5 раза, или на 71%, и составила $2,194 млрд, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $7,68 млрд, или $1,36 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:21
Международный туризм по итогам 2020 года сократится на 70%, восстановиться он может при оптимистичном сценарии не ранее третьего квартала 2021 года, прогнозирует Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). "Восстановление международного туризма в мире может произойти к... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,78 пункта (0,818%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2762,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2790,19 (+0,17%) пункта,... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:05
Чистая прибыль американской фармацевтической компании Merck & Co. в третьем квартале 2020 года увеличилась на 55% - до $2,94 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $0,74 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Как сообщается в... читать дальше
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27 октября 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,78/77,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи...
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27 октября 2020 года 15:56
Премии на российскую нефть Urals в Европе на текущей неделе достигли максимального уровня с конца июля, поддержку стоимости сорта оказало сокращение предложения морских партий этого сырья в ноябре, сообщает ценовое агентство Argus.
"Поставки Urals из портов снизятся на... читать дальше
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27 октября 2020 года 15:45
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что новые меры, введенные Роспотребнадзором для борьбы с коронавирусом, могут снизить интерес туристов к поездкам по стране.
Роспотребнадзор во вторник ввел на всей территории России масочный режим - маски теперь... читать дальше
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27 октября 2020 года 15:35
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка "Русский стандарт" на уровне "В-/В". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Банк "Русский стандарт" пока... читать дальше
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27 октября 2020 года 15:30
В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,51 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 октября 2020 года 15:30
В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10226,03 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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27 октября 2020 года 15:30
В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб.
Эмитент
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Размер погашения... читать дальше
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