Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,4059 руб.

26 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4059 руб.

Минимальный курс евро составил 90,2125 руб., максимальный - 90,58 руб. Было заключено 4092 сделки. Объем торгов составил 15417,01 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,4025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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