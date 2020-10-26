Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 октября

26 октября. FINMARKET.RU -РФ с 27 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4673,64 (-23,49) руб./грамм; на серебро - 60,85 (-0,02) руб./грамм; на платину - 2189,85 (-3,1) руб./грамм; на палладий - 5807,64 (-45,95) руб./грамм.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,11 пункта (1,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,59 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44258,251 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 275,204 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2333 руб. Минимальный курс евро составил 89,8425 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,8425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4199 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3391 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3391 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3576 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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В 4-м квартале экономика Германии продолжит расти, однако темпы восстановления замедлятся, прогнозирует Бундесбанк, при этом негативное влияние связанных с коронавирусом ограничений на сферу услуг частично компенсируется устойчивостью производственного сектора. "Резкое... "Резкое... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов, сообщается на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений разработать меры, направленные на поддержку... "С учетом ранее данных поручений разработать меры, направленные на поддержку... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся вблизи уровней закрытия пятницы, завершил понедельник более чем процентным падением индикаторов. Европейские фондовые рынки снижались на негативном новостном фоне. Европейские фондовые рынки снижались на негативном новостном фоне. Азиатские рынки акций закрылись в красной... Азиатские рынки акций закрылись в красной... читать дальше

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Евросоюз принял дорогостоящий план восстановления NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС") для равномерного выхода разных частей ЕС из кризиса COVID-19 и модернизации экономики, заявила в понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Этим... "Этим... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги дефолта эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах ПАО "Россети Московский регион" (ранее - МОЭСК) на уровне "ВВ+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года принять меры по поддержке низкомаржинальных проектов жилищного строительства, предусматривающие субсидирование ставки по кредитам застройщиков, следует из материалов на сайте президента... читать дальше

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ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) 29 октября начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 4 года на 200 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых, ставки 2-4-го купонов... Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых, ставки 2-4-го купонов... читать дальше

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алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Альфа-банка серии 002P-08 объемом 8 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций компании "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 7,245 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-17-00307-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-17-00307-R-002P. Облигации гасятся в ноябре 2050 года. Облигации гасятся в ноябре 2050 года. "Фабрика ИЦБ" -... "Фабрика ИЦБ" -... читать дальше

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Чистая прибыль Альфа-банка за январь-сентябрь 2020 года составила 180,692 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (54,695 млрд руб.), свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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Производство угля в Китае в январе-сентябре 2020 года уменьшилось на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 2,79 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны. В том числе в прошлом месяце добыча сократилась на 0,9% в... В том числе в прошлом месяце добыча сократилась на 0,9% в... читать дальше

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