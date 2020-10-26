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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 октября в размере 76,4443 руб.
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Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году
Экономика РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее ожиданий, но в 4-м квартале восстановление будет уже медленнее прогнозов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
 
Банки могут лишиться 3,4 трлн руб. из-за низких ставок и налога на доход с крупных депозитов
Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов может в 2020-2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты. Такой...
 
В России создадут механизм завершения государственных долгостроев
В России планируется создать механизм завершения объектов незавершенного строительства, финансируемых за счёт госбюджета, решить проблему планируется в течение трёх лет, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. "Есть незавершенка, ее объем...
 
Регистрацию сайтов могут привязать к госуслугам
Минцифры предложило вынести на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию возможность идентификации администраторов доменов в зонах .ru и .рф через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА; используется в...
 
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26 октября 2020 года 13:39

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 октября в размере 76,4443 руб.

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26 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 76,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
26 октября 2020 года 13:49
Турецкая лира упала до очередного минимума
Курс турецкой лиры к доллару США упал до очередного рекорда, впервые достигнув отметки в 8 лир/$1, на фоне возросшей напряженности в отношениях Турции с Евросоюзом, а также с США.

Лира теряет 1% в паре с американской валютой на торгах в понедельник, реагируя на резкие...    читать дальше
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26 октября 2020 года 13:41
Европейские индексы снижаются на негативном новостном фоне
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:52 мск опустился на 0,71% и составил 359,92 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,29%, германский DAX -...    читать дальше
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26 октября 2020 года 13:39
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 октября в размере 76,4443 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 76,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.

Это автоматическое сообщение.
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26 октября 2020 года 13:39
ЦБ РФ установил курс евро с 27 октября в размере 90,4489 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 90,4489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,47 коп.

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26 октября 2020 года 13:36
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций "Русской контейнерной компании"
ациональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск 3-летних коммерческих облигаций АО "Русская Контейнерная компания" ("РКК") серии КО-01, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-85008-H.

Количество размещаемых...    читать дальше
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26 октября 2020 года 13:32
ВОЗ отмечает снижение числа заражений COVID-19 в мире после антирекорда
Число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409...    читать дальше
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26 октября 2020 года 13:24
Доверие бизнеса к экономике Германии в октябре снизилось
Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), в октябре снизился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя только до 93 пунктов. Деловое...    читать дальше
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26 октября 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 26 октября снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,68 пункта (0,237%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,05...    читать дальше
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26 октября 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 77,406 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 77,406 руб. за доллар, максимальное значение - 80,7035 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,87 руб.

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26 октября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,66/91,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,66/91,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи упал на...
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26 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 26 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,23/77,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,23/77,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 77 коп., средний...
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26 октября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,76/77,41 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,76/77,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...
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26 октября 2020 года 13:01
В Кремле ситуацию с COVID в России считают "достаточно тяжелой"
Ситуация с распространением коронавируса в РФ достаточно тяжелая, основной удар уходит на восток от Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основные силы эпидемиологического удара на регионы, они ушли...    читать дальше
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26 октября 2020 года 12:54
Для НПФ расширят возможности инвестирования пенсионных накоплений
Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан.

Документ (N1043652-7)...    читать дальше
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26 октября 2020 года 12:47
Нацбанк Казахстана оставил ставку на уровне 9% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с коридором плюс-минус 1,5 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности сохранена на...    читать дальше
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26 октября 2020 года 12:35
В 2020-2021 гг. на меры поддержки из-за пандемии, покрытие выпавших доходов потребуется мобилизовать 9% ВВП - Силуанов
Государство в 2020-2021 годах изыскало дополнительные средства на покрытие выпадающих из-за экономического кризиса средств бюджета, а также финансирование мероприятий, предусмотренных в плане по восстановлению экономики, поддержке отраслей и граждан, в размере около 9% ВВП,...    читать дальше
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