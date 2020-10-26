ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 октября в размере 76,4443 руб.

26 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 76,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.

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Курс турецкой лиры к доллару США упал до очередного рекорда, впервые достигнув отметки в 8 лир/$1, на фоне возросшей напряженности в отношениях Турции с Евросоюзом, а также с США. Лира теряет 1% в паре с американской валютой на торгах в понедельник, реагируя на резкие... Лира теряет 1% в паре с американской валютой на торгах в понедельник, реагируя на резкие... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах в понедельник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:52 мск опустился на 0,71% и составил 359,92 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:52 мск опустился на 0,71% и составил 359,92 пункта. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,29%, германский DAX -... Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,29%, германский DAX -... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 76,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 90,4489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ациональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск 3-летних коммерческих облигаций АО "Русская Контейнерная компания" ("РКК") серии КО-01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-85008-H. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-85008-H. Количество размещаемых... Количество размещаемых... читать дальше

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Число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409... Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409... читать дальше

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Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), в октябре снизился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя только до 93 пунктов. Деловое... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,68 пункта (0,237%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,05... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 77,406 руб. за доллар, максимальное значение - 80,7035 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,66/91,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,23/77,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 77 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,76/77,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...

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Ситуация с распространением коронавируса в РФ достаточно тяжелая, основной удар уходит на восток от Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основные силы эпидемиологического удара на регионы, они ушли... "Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основные силы эпидемиологического удара на регионы, они ушли... читать дальше

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Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан. Документ (N1043652-7)... Документ (N1043652-7)... читать дальше

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Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с коридором плюс-минус 1,5 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности сохранена на... читать дальше

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Государство в 2020-2021 годах изыскало дополнительные средства на покрытие выпадающих из-за экономического кризиса средств бюджета, а также финансирование мероприятий, предусмотренных в плане по восстановлению экономики, поддержке отраслей и граждан, в размере около 9% ВВП,... читать дальше

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