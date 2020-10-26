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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.
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26 октября 2020 года 10:12
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.
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26 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 октября по данным на начало операционного дня выросло до 109,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 105,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 октября 2020 года 13:49
Курс турецкой лиры к доллару США упал до очередного рекорда, впервые достигнув отметки в 8 лир/$1, на фоне возросшей напряженности в отношениях Турции с Евросоюзом, а также с США. Лира теряет 1% в паре с американской валютой на торгах в понедельник, реагируя на резкие... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:41
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах в понедельник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:52 мск опустился на 0,71% и составил 359,92 пункта. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,29%, германский DAX -... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:39
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 76,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп. Это автоматическое сообщение.
.26 октября 2020 года 13:39
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 90,4489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,47 коп. Это автоматическое сообщение.
.26 октября 2020 года 13:36
ациональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск 3-летних коммерческих облигаций АО "Русская Контейнерная компания" ("РКК") серии КО-01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-85008-H. Количество размещаемых... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:32
Число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:24
Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), в октябре снизился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя только до 93 пунктов. Деловое... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,68 пункта (0,237%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,05... читать дальше
.26 октября 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 77,406 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 77,406 руб. за доллар, максимальное значение - 80,7035 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,87 руб. Это автоматическое сообщение.
.26 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,66/91,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи упал на...
.26 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 26 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,23/77,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,23/77,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 77 коп., средний...
.26 октября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,76/77,41 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,76/77,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...
.26 октября 2020 года 13:01
Ситуация с распространением коронавируса в РФ достаточно тяжелая, основной удар уходит на восток от Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основные силы эпидемиологического удара на регионы, они ушли... читать дальше
.26 октября 2020 года 12:54
Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан. Документ (N1043652-7)... читать дальше
.26 октября 2020 года 12:47
Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с коридором плюс-минус 1,5 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности сохранена на... читать дальше
.26 октября 2020 года 12:35
В 2020-2021 гг. на меры поддержки из-за пандемии, покрытие выпавших доходов потребуется мобилизовать 9% ВВП - Силуанов
Государство в 2020-2021 годах изыскало дополнительные средства на покрытие выпадающих из-за экономического кризиса средств бюджета, а также финансирование мероприятий, предусмотренных в плане по восстановлению экономики, поддержке отраслей и граждан, в размере около 9% ВВП,... читать дальше
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