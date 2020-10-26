26 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Октябрь 2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Сентябрь 2020
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26 октября 2020 года 13:49
Курс турецкой лиры к доллару США упал до очередного рекорда, впервые достигнув отметки в 8 лир/$1, на фоне возросшей напряженности в отношениях Турции с Евросоюзом, а также с США.
Лира теряет 1% в паре с американской валютой на торгах в понедельник, реагируя на резкие... читать дальше
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26 октября 2020 года 13:41
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах в понедельник.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:52 мск опустился на 0,71% и составил 359,92 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,29%, германский DAX -... читать дальше
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26 октября 2020 года 13:39
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 76,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.
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26 октября 2020 года 13:39
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 90,4489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,47 коп.
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26 октября 2020 года 13:36
ациональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск 3-летних коммерческих облигаций АО "Русская Контейнерная компания" ("РКК") серии КО-01, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-85008-H.
Количество размещаемых... читать дальше
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26 октября 2020 года 13:32
Число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409... читать дальше
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26 октября 2020 года 13:24
Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), в октябре снизился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя только до 93 пунктов. Деловое... читать дальше
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26 октября 2020 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,68 пункта (0,237%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,05... читать дальше
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26 октября 2020 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 77,406 руб. за доллар, максимальное значение - 80,7035 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,87 руб.
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26 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,66/91,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи упал на...
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26 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,23/77,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 77 коп., средний...
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26 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,76/77,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...
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26 октября 2020 года 13:01
Ситуация с распространением коронавируса в РФ достаточно тяжелая, основной удар уходит на восток от Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, фон достаточно тяжелый. Сейчас основные силы эпидемиологического удара на регионы, они ушли... читать дальше
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26 октября 2020 года 12:54
Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан.
Документ (N1043652-7)... читать дальше
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26 октября 2020 года 12:47
Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с коридором плюс-минус 1,5 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности сохранена на... читать дальше
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26 октября 2020 года 12:35
Государство в 2020-2021 годах изыскало дополнительные средства на покрытие выпадающих из-за экономического кризиса средств бюджета, а также финансирование мероприятий, предусмотренных в плане по восстановлению экономики, поддержке отраслей и граждан, в размере около 9% ВВП,... читать дальше
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