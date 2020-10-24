.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Все новости
.
24 октября 2020 года 17:58
Минсельхоз РФ рассчитывает, что введение в первой половине 2021 года квоты на экспорт зерна позволит стабилизировать цены на зерновом рынке. "В значительной степени стабилизировать цену позволит ограничение экспорта зерна в первой половине 2021 года, которое в прошлом... читать дальше
.24 октября 2020 года 17:15
Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал исследование, посвященное ближайшему будущему на рынке труда. Как и прежде, ВЭФ считает, что автоматизация и роботизация ведут к фундаментальным изменениям, уничтожая рабочие места в одних отраслях и создавая - в других, сообщает... читать дальше
.24 октября 2020 года 15:21
Москва поднялась с пятого на четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities. Российская столица опережает Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы, сообщает сайт мэра Москвы. Возглавил список "Лучшие города для жизни, работы,... читать дальше
.24 октября 2020 года 14:15
В России система маркировки лекарств будет временно переведена в уведомительный режим, что позволит аптекам продавать их без задержек гражданам, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили... читать дальше
.24 октября 2020 года 12:26
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг приоритетного необеспеченного долга САО "ВСК" на уровне "BB". Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в пресс-релизе... читать дальше
.
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает с китайского рынка порядка 30 тыс. автомобилей Model S и Model X в связи с выявленными в них проблемами с подвеской. Компания отзывает машины, произведенные за пределами КНР в период с сентября 2013 года по... читать дальше
.24 октября 2020 года 11:29
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 521 случай, умерли за сутки 296 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.24 октября 2020 года 11:16
РЖД меняет периодичность курсирования поездов дальнего следования на ряде направлений в осенне-зимний период
АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) в рамках корректировки графика осенне-зимнего периода меняет периодичность курсирования поездов дальнего следования с учетом фактического спроса на ряде направлений, сообщили РЖД. "Так, в... читать дальше
.24 октября 2020 года 10:45
Многие страны фиксируют рост заболеваемости COVID-19, ближайшие месяцы будут очень тяжелыми - гендиректор ВОЗ
Многие страны фиксируют экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19, потому ближайшие месяцы будут очень тяжелыми, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "В очень многих странах фиксируется экспоненциальный рост числа... читать дальше
.24 октября 2020 года 10:27
Группа компаний, управляющих аэропортом "Домодедово", в 1-м полугодии 2020 года получила 4,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 5,6 млрд руб. прибыли за тот же период прошлого года, следует из опубликованной отчетности. Скорректированная EBITDA группы снизилась на... читать дальше
.24 октября 2020 года 09:56
Антимонопольные власти США могут в ближайшие недели подать иск против Facebook Inc., которую они обвиняют в нарушении конкуренции, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Чиновники Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая более года вела... читать дальше
.24 октября 2020 года 09:32
Минэкономразвития России разработало новые правила предоставления и распределения в 2021-2024 годах субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, говорится в сообщении министерства. Проект... читать дальше
.24 октября 2020 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 76,4667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 90,4142 руб. По...
.23 октября 2020 года 20:00
ромсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых. Сбор заявок на... читать дальше
.23 октября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,53 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,7 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.23 октября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 октября выросла на 0,72% и составила 44533,455 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44533,455 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 316,198 млрд руб., или на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.