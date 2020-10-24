Минсельхоз РФ рассчитывает, что введение в первой половине 2021 года квоты на экспорт зерна позволит стабилизировать цены на зерновом рынке. "В значительной степени стабилизировать цену позволит ограничение экспорта зерна в первой половине 2021 года, которое в прошлом... читать дальше

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал исследование, посвященное ближайшему будущему на рынке труда. Как и прежде, ВЭФ считает, что автоматизация и роботизация ведут к фундаментальным изменениям, уничтожая рабочие места в одних отраслях и создавая - в других, сообщает... читать дальше

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Москва поднялась с пятого на четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities. Российская столица опережает Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы, сообщает сайт мэра Москвы. Возглавил список "Лучшие города для жизни, работы,... читать дальше

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В России система маркировки лекарств будет временно переведена в уведомительный режим, что позволит аптекам продавать их без задержек гражданам, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг приоритетного необеспеченного долга САО "ВСК" на уровне "BB". Прогноз рейтингов - "негативный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает с китайского рынка порядка 30 тыс. автомобилей Model S и Model X в связи с выявленными в них проблемами с подвеской. Компания отзывает машины, произведенные за пределами КНР в период с сентября 2013 года по... Компания отзывает машины, произведенные за пределами КНР в период с сентября 2013 года по... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 521 случай, умерли за сутки 296 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) в рамках корректировки графика осенне-зимнего периода меняет периодичность курсирования поездов дальнего следования с учетом фактического спроса на ряде направлений, сообщили РЖД. "Так, в... "Так, в... читать дальше

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Многие страны фиксируют экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19, потому ближайшие месяцы будут очень тяжелыми, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "В очень многих странах фиксируется экспоненциальный рост числа... "В очень многих странах фиксируется экспоненциальный рост числа... читать дальше

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Группа компаний, управляющих аэропортом "Домодедово", в 1-м полугодии 2020 года получила 4,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 5,6 млрд руб. прибыли за тот же период прошлого года, следует из опубликованной отчетности. Скорректированная EBITDA группы снизилась на... Скорректированная EBITDA группы снизилась на... читать дальше

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Антимонопольные власти США могут в ближайшие недели подать иск против Facebook Inc., которую они обвиняют в нарушении конкуренции, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Чиновники Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая более года вела... Чиновники Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая более года вела... читать дальше

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Минэкономразвития России разработало новые правила предоставления и распределения в 2021-2024 годах субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, говорится в сообщении министерства. Проект... Проект... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 76,4667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 90,4142 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 90,4142 руб. По...

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ромсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,53 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,7 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44533,455 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 316,198 млрд руб., или на...

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