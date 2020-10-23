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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,3975 руб.
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23 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,3975 руб.
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23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3975 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,115 руб., максимальный - 76,9 руб. К этому времени было заключено 45998 сделок. Объем торгов составил 221000,52 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,145 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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